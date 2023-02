Rosemberg repudia ataque contra nome de Aline Peixoto ao TCM-BA

O deputado estadual Rosemberg (PT) questionou se o fato de Aline Peixoto ser uma mulher, "incomoda tanto as pessoas".

O líder do governo no Legislativo da Bahia, deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), classifica o fato como "ataque" à candidatura de Aline Peixoto ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

"Aline Peixoto em nenhum momento omitiu a sua atuação na assessoria de saúde. Até porque tudo é público. É mais uma tentativa sórdida de tentar desqualificar o seu nome. Será que é pelo fato de ser uma mulher, que incomoda tanto essas pessoas”, defendeu o parlamentar, em relação ao currículo da postulante ao TCM-BA.

“Eu acho ruim essa tentativa de perseguição ao nome de Aline Peixoto, sendo que é a primeira vez que uma mulher se coloca como candidata a uma vaga como Conselheira no TCM, com totais condições de vitória", complementou.

O parlamentar acredita que Aline é a favorita para vencer a votação para o cargo, realizada pelos deputados estaduais.

“Estão alinhados ao governo 40 deputados e deputadas e na minoria 18 parlamentares, os demais são independentes e estamos dialogando com eles”, contabiliza.

Os candidatos à vaga de conselheiro do TCM-BA, Aline Peixoto e Tom Araújo, vão ser sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia, respectivamente, nos dias 6 e 7 de março e a eleição no plenário vai ser realizada no dia 8 de março.