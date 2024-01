Rui Costa confirma que metrô até o Campo Grande foi aprovado no PAC | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou nesta quinta-feira, 18, que a extensão da linha 1 do Metrô de Salvador até o Campo Grande foi aprovada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

O Governo da Bahia havia cadastrado outras obras no programa e aguarda o anúncio da relação das que serão iniciadas.

"O presidente garantiu o pedido do governador Jerônimo de extender o metrô até o Campo Grande. Nós já teremos, em breve, as obras iniciadas. Hoje o metrô vai até a Lapa. Então, nós teremos uma nova estração no Campo Grande, que vai beneficiar muitos moradores ali da região e aumentar o uso do metrô", disse Rui Costa, em entrevista ao Jornal da Manhã da TV Bahia.

Ministro veio a Salvador acompanhado do presidente Lula para o lançamento do ato de implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, no Cimatec.

Reprodução/TV Bahia