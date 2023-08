Rui Costa diz que governos Temer e Bolsonaro boicotaram estados

Ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Rui Costa disse nesta segunda-feira, 21, durante visita às Obras Sociais Irmã Dulce, que os dois governos federais anteriores ao do presidente Lula, de Michel Temer e Jair Bolsonaro, boicotaram Estados e municípios que tinham posicionamentos contrários politicamente.

“Estamos aqui para essa que é a primeira licitação de obras do PAC aqui na Bahia. Uma das coisas mais relevantes do PAC é a retomada do pacto federativo. Nós ficamos quase oito anos onde estados e municípios que tinham alguma divergência com o governo federal foram perseguidos, tiveram contratos suspensos ou cancelados. Logo que nós assumimos em 2015, antes da Dilma sair, nós tínhamos assinado um contrato com o Banco do Brasil, por empréstimo, e só conseguimos ter acesso ao recurso com uma decisão do STF. Veio uma conta-ordem no sentido de não pagar o empréstimo. Tivemos que recorrer à justiça. Assim foi também com o pagamento das UTI na pandemia”, relembrou Rui sobre relação com os governos anteriores.

Criticado por seu relacionamento com parlamentares em Brasília, Rui respondeu qual é a sua função como ministro e destacou o papel do colega de Esplanada, Alexandre Padilha.

"O principal e único articulador político do governo chama-se Alexandre Padilha. Eu não faço articulação política. Não fiz, não faço e não farei. Essa não é a minha função, é do Ministério das Relações Institucionais. À Casa Civil cabe a gerência dos projetos prioritários do governo federal e dialogar com o Congresso para aquilo que for de interface e de mérito conteúdo e de projetos”.