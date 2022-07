Rui Costa volta a criticar redução do ICMS: “Por 10 ou 20 centavos”

O governador Rui Costa (PT) voltou a criticar a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na manhã desta segunda-feira, 18.

De acordo com o gestor estadual, em entrevista para um pool de rádios do interior do estado, quando questionado se a redução tem sido efetiva, o mesmo responde que o resultado esperado tem sido atingido, porém o impacto estadual da redução será forte.

“Eu tenho dito que sim, há mais de dez dias. Então me perguntam por que não há grande diferença na bomba. Tem diferença de 10 ou 20 centavos”, disse Rui Costa, que voltou a dizer que a redução do imposto causará impacto no estado.

“O ICMS é o que mantém o hospital, posto e escola funcionando na sua cidade. A expectativa é que o prejuízo anual do estado da Bahia chegue a R$ 5 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão dos municípios que terão sua receita reduzida”, alegou. Para o governador, quem deve responder os questionamentos sobre o preço dos combustíveis é o presidente da República e sua equipe. “Aí tem que perguntar a quem disse que ia ter redução drástica dos preços [dos combustíveis]”, concluiu.