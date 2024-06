Saiba novos salários dos chefes do Poder Executivo na Bahia | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou nesta terça-feira, 28, os novos salários para seu cargo e para o cargo de vice-governador da Bahia. A atualização dos vencimentos foi aprovada no mesmo dia pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O salário do governador da Bahia, antes fixado em R$ 34.900,00, passa a ser de R$ 36.171,46, retroativo ao dia 1º de maio de 2024, em um aumento de 3,64%.

Mas não para por aí. O projeto de lei proposto pela mesa diretora da Alba prevê ainda um novo aumento no próximo dia 31 de agosto, com os vencimentos do governador alcançando o valor de R$ 36.894,89. Nesse caso, o reajuste salarial para o gestor estadual chega a 5,71%.

Com essas mudanças, aumentam também os vencimentos do vice-governador da Bahia, posto ocupado hoje por Geraldo Júnior (MDB). Isso porque os salários estão vinculados: o vice recebe 95% do valor percebido pelo governador.

Nesse caso, o salário do vice-governador da Bahia sai de R$ 30.925,00 para R$ 34.362,88, retroativo ao dia 1º de maio. Já a partir de 31 de agosto deste mesmo ano, os vencimentos devem saltar para R$ 35.050,14.

A Alba também aprovou, no mesmo dia, um aumento salarial de 4% para os servidores públicos estaduais, sendo 2% retroativo a 1º de maio e 2% a partir de 31 de agosto. O governador Jerônimo chegou a afirmar que gostaria de conceder 10% de reajuste para o funcionalismo público do estado, mas que isso não foi possível por questões fiscais.

