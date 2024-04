Saída de vereador do Cidadania põe fim a imbróglio desde a eleição | A TARDE

O imbróglio envolvendo a relação de integrantes da federação PSDB/Cidadania, que acabou dividindo internamente o partido nos últimos dois anos, teve um fim nesta quinta-feira, 4, com a filiação do vereador de Salvador, Joceval Rodrigues, ao MDB.

A situação começou ainda em 2022, quando, na ocasião, o então deputado federal e presidente estadual do Cidadania, Joceval Rodrigues, declarou apoio à candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) no segundo turno da eleição para governador.

O parlamentar e a sigla eram aliados de ACM Neto (União Brasil), mas Joceval passou a integrar a base petista, contrariando o partido.

Com isso, a movimentação não agradou alguns membros da sigla, principalmente a líder do Cidadania em Salvador, na época vereadora suplente e aliada de Joceval, Isabela Sousa. Ela articulou em Brasília com o diretório nacional do grupo para tirar Joceval do comando.

A ação resultou de fato na saída de Rodrigues da presidência e quem assumiu o posto foi a própria Isabela. Na época, Isabela ocupava o cargo de vereadora, suplente do próprio no lugar de Joceval na Câmara Municipal, enquanto ele preenchia a vaga do deputado federal Abílio Santana que havia pedido licença.

A união, através de uma federação entre o PSDB e Cidadania, em 2022, reforçou o apoio ao ex-prefeito de Salvador, rechaçando ainda mais a situação interna entre Joceval e o partido.



Fim da racha

O vereador Joceval Rodrigues anunciou, na quarta-feira, 4, a saída do Cidadania, como já tinha antecipado a possibilidade em conversa com o Portal A TARDE em fevereiro.

Joceval permaneceu como aliado de Jerônimo Rodrigues (PT), agora eleito governador da Bahia, enquanto a Federação PSDB/Cidadania deverá apoiar o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A desfiliação do edil ao Cidadania após 18 anos também ocorre por falta de apoio por parte da sigla à sua reeleição. O grupo deve apostar suas fichas no nome de Isabela.

Ao Portal A TARDE, Joceval afirmou que sua saída da Cidadania não foi conturbada e que ainda mantém relação próxima com os integrantes. “Não termina por desfiliação de partido. Deixo com uma relação de confiança”, disse, agradecendo e elogiando a presidente.

Já Isabela, disse que a saída do vereador já estava prevista e que “não era um fato novo”. Além disso, antecipou que o “Cidadania tem total interesse em eleger quadros orgânicos do partido”, declarou ela ao A TARDE, confirmando sua pré-candidatura.

Filiação MDB

Joceval revelou que oficializará na tarde de hoje sua filiação ao MDB. Segundo o vereador, o evento de filiação ocorrerá na própria sede da sigla.

“Eu fui muito bem acolhido. O MDB tem uma história linda e de muito respeito.Tem uma bancada muito forte em Brasília. Recebi muito acolhimento”, declarou, complementando que levará com ele outras pessoas.

O vereador ainda ressaltou que recebeu outros convites de outras siglas e que se sentiu muito grato pelos chamados.