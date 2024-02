Joceval não descarta saída do Cidadania: "estamos conversando" | A TARDE

Durante a Festa de Iemanjá, nesta sexta-feira, 2, no Rio Vermelho, o vereador de Salvador, Joceval Rodrigues (Cidadania), disse não descartar mudança de legenda assim que for aberta a janela partidária.



"Estou no mesmo partido há 18 anos. Mas, por conta da federação, a possibilidade de mudança existe. Estamos conversando", afirmou Joceval ao Portal A TARDE.

O Cidadania compõe uma federação com o PSDB, a mesma legenda do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PSDB), que foi elogiado por Joceval. "O presidente tem sido uma pessoa muito enérgica, botando as comissões para trabalhar e solicitando que os vereadores apresentem demandas e audiências públicas", disse.

No entanto, Joceval é aliado de Jerônimo Rodrigues (PT), enquanto Muniz e o PSDB de Salvador deverão apoiar o rival político do petista na eleição para prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil).