Salles diz crer que Nelson Leal permanecerá no PP: “Questão de tempo”

O deputado estadual Eduardo Salles (PP) afirmou ter confiança de que seu colega de Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Nelson Leal (PP), permanecerá na legenda, mesmo após a saída do ex-deputado federal Ronaldo Carletto para o Avante.

Leal não tem frequentado os últimos eventos e reuniões do PP, o que alimenta as especulações sobre a saída dele do partido, se juntando a Carletto no Avante.

“É lógico que a gente gostaria de ter todo mundo em todos os momentos. Mas tenho certeza de que Nelson é questão momentânea, coisa rápida, e a gente vai ter ele sim. Ele é um líder, um amigo e a gente vai estar junto. É questão de pouco tempo, eu tenho certeza absoluta que a gente vai estar todos juntos, com os seis deputados”, assegurou Salles.

“Somos hoje uma bancada forte. Dentro da Assembleia, nós discutimos todas as questões como uma bancada forte. E eu não tenho dúvida nenhuma que Nelson vai caminhar junto com o PP, como sempre caminhou”, concluiu o deputado estadual do PP.

Salles também aproveitou para exaltar a importância do partido nos cenários estadual e federal, ressaltando que o PP é a única legenda de sua carreira política.

“Nunca tive outro partido. O meu primeiro partido e único partido é o PP. Eu vivi todos os momentos do PP e não tenho dúvida alguma que esse, que é um dos maiores partidos do Brasil e da Bahia, é um partido que faz a diferença. Tanto no governo federal quanto no governo estadual, é importante demais, seja com seis deputados que são decisivos em qualquer votação na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, com os mais de 50 deputados que fazem a diferença”, avaliou Salles.

O parlamentar também elogiou a escolha do deputado federal Mário Negromonte Jr. (PP) como o novo presidente do partido. Para ele, a ascensão do colega de legenda é um sinal de renovação importante.

“Esse partido é grandioso. Ele é um divisor de águas sempre. Nós saímos daqui hoje com uma renovação, que é importante. Tudo na vida, a gente tem que ter um momento de oxigenar. E Mário [Negromonte] Jr. é essa pessoa: um jovem que tem a história política da vida do pai, que é Mário Negromonte, e que recebe um bastão agora de João Leão, para poder tocar essa caminhada. A política é uma corrida de obstáculos e cada dia a gente tem que ir passando o bastão para outras pessoas”, finalizou o deputado.