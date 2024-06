Salvador chega a 21,5 mil novos postos de trabalho em 2024 | A TARDE

Salvador é a quarta capital brasileira em número de empregos gerados em 2024, com 21.538 novos postos de trabalho criados nos quatro primeiros meses do ano, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 29, no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O dado alcançado em 2024 é mais que o triplo das 6.446 vagas criadas no mesmo período de 2023. Com isso, Salvador lidera a geração de empregos entre as capitais do Nordeste e, no país, fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Só em abril de 2024, Salvador gerou 3.250 novas vagas de emprego, um número também consideravelmente maior do que aquele apresentado pela cidade no mesmo período de 2023, quando a capital baiana criou 2.170 novos postos de trabalho.

Com esses números, Salvador conseguiu ajudar também a Bahia a liderar a geração de empregos no Nordeste, tanto em abril quanto no ano de 2024 como um todo. A nível nacional, o estado fica em oitavo lugar na criação de novas vagas de trabalho.

