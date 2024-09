Salvador pode ganhar uma “Calçada da Fama”; entenda

A ideia é principalmente homenagear os talentos soteropolitanos e baianos - Foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

A capital baiana pode ganhar uma calçada especial inspirada em um das mais famosos do mundo, a Calçada da Fama de Hollywood. O projeto para a criação do passeio ao longo da cidade foi encaminhado à Câmara Municipal de Salvador nesta semana pelo vereador Daniel Alves (PSDB).



Conforme detalhou o edil ao Portal A TARDE, a ideia é principalmente homenagear os talentos dos soteropolitanos e dos baianos.“Os contribuíram significativamente para o enriquecimento cultural e social da cidade.”

“Salvador, além de ser um destino turístico, é um destino de muitos talentos”, reforçou Daniel ao Portal.



Ainda segundo o vereador, o local onde poderia ser implantado a Calçada da Fama ainda teria que ser estudado pela prefeitura. “Seria um ponto de visitação relativamente buscado, por ser muitos artistas.”

O que é a Calçada da Fama?

A Calçada da Fama é uma rua de Los Angeles, nos Estados Unidos com apenas 2,1 quilômetros de extensão, que abriga as famosas estrelas na calçada com nomes de pessoas com muito sucesso nas indústrias da música, cinema, televisão, radiodifusão e teatro.



O local é composto por pequenas lajes em formato de estrela, onde cada uma delas é composta pelo nome de uma celebridade. Atualmente, ela conta com mais de 2.500 artistas homenageados como Britney Spears, Frank Sinatra, Michael Jackson e até mesmo personagens fictícios como o Pica-Pau e o Pato Donald.