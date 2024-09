Kiki deve processar Anderson Ninho após acusação: "Passou dos limites"

Esta não é a primeira vez que os políticos entram em embate pode disputa de território - Foto: Antonio Queirós e Reginaldo Ipê | CMS

Overeador Kiki Bispo (União Brasil), que foi acusado de abuso de poder político e econômico pelo seu colega Anderson Ninho (PDT), afirmou nesta quarta-feira, 18, que deve acionar o pedetista judicialmente devido às acusações.

“Eu estou aqui [conversando] com os meus advogados se é necessário entrar com uma interpelação judicial [contra as acusações]. Isso já passou dos limites. Não é a primeira e nem a segunda vez que concorro a um mandato”, disse o líder do governo ao Portal A TARDE.

Nesta manhã, o parlamentar, que também briga pela renovação da sua cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS), denunciou o seu concorrente por “contratar assessores” para pintar as casas de moradores do Loteamento Souza Goés, localizado no bairro de Castelo Branco.

“Os assessores de Kiki Bispo já estão aqui, nas casas que já foram marcadas pelo Morar Melhor. Isso aqui é abuso de poder econômico, abuso de poder político. Isso aqui não pode acontecer em Salvador”, disse, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A gravação foi removida do perfil de Ninho, uma hora após publicação. Segundo o pedetista, as residências que são alvos da suposta ação dos apoiadores de Kiki já têm previsão para serem reformadas, por meio do programa municipal Morar Melhor, fruto da sua indicação.

“As casas solicitaram aqui e eu indiquei como vereador. Eles estão aqui agora, os assessores de Kiki Bispo, pintando, tapeando as pessoas porque faltam 14 dias para as eleições. Isso aqui é uma vergonha”, afirmou.

Em contrapartida, Kiki chamou as acusações de “mentiras sem fundamento”. “Eu acho que ele está desesperado pelas eleições. Dois assessores caminhando nas ruas de Castelo Branco é a coisa mais trivial”, acrescentou.

Procurado por A TARDE, Ninho foi enfático ao falar sobre o assunto e preferiu não se prolongar. "O vídeo já foi apagado. Estou em uma reunião e não posso falar agora", declarou.

Essa não é a primeira vez que os políticos entram em embate na disputa por território eleitoral. Em junho, o edil partiu para cima do colega no plenário Cosme de Farias, e o chamou de “sacana” e “escroto”, devido às entrâncias do líder do governo no bairro, considerado reduto eleitoral de Kiki.

Ambos os parlamentares integram a base do prefeito e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil).