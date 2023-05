Se Geraldo não disputar, MDB não vai criar problemas, diz Lúcio

O presidente de honra do MDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima, durante evento do partido realizado em Salvador nesta quinta-feira, 25, afirmou que caso o candidato da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a Prefeitura de Salvador não ser Geraldo Junior (MDB), a sigla não criará problema.

Lúcio disse que agora é o momento de os partidos da base apresentarem os seus nomes para o pleito de 2024 e, a partir das discussões do conselho político de Jerônimo, será afunilado para que o postulante tenha a força da base. “Geraldinho só será candidato se Jerônimo e os partidos da base indicarem, se ele não indicá-lo nós não vamos criar problema pra brigar por essa ou aquela candidatura”.

O ex-deputado federal, contudo, ao Portal A Tarde, fez uma ressalva, apontando que é preciso definir um nome logo, não só para construir um nome forte para enfrentar a possível recandidatura do prefeito Bruno Reis (União Brasil), mas para dar tempo de “cicatrizar” as eventuais “feridas” caso algum partido que apoia Jerônimo se sinta preterido do processo, tanto na capital quanto no interior.

“O prazo [de definir candidato] é de o mais rápido possível, porque nós defendemos que quanto mais rápido você define, você é cresce o seu candidato, se dá musculatura ao candidato, quer seja em Salvador, quer seja nos grandes centros, quer seja em pequenas cidades. Além do mais, se no processo ficar algum tipo de arranhão, você tem mais tempo para cicatrizar as feridas e chegar realmente unido na eleição. Então nós defendemos que seja o mais rápido possível. Até porque, se nós não conseguirmos a unidade agora, mais tarde a gente não vai conseguir. Então eu acho que tem que furar o tumor”, argumenta o emedebista.

Lúcio ainda comentou sobre se o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Zé Trindade (PSB), que tem sido colocado como uma possibilidade de candidato do grupo e teria mais identidade com Salvador do que, por exemplo, Geraldo Junior, o presidente de honra do MDB baiano compara os dois destacando que Trindade não disputa um cargo eletivo há muito tempo, diferente do vice-governador.

“O Zé Trindade mostra a competência. Ele tá fora da disputa das urnas há algum tempo, né? O Geraldinho disputou uma eleição e dois anos depois disputou uma eleição majoritária pra vice. Está na mídia, até porque ele é mestre em ocupar espaços, ele é uma pessoa que aproveita bem os espaços que aparecem para que ele possa despontar (...) Ele tem o recall das eleições, um nome que foi presidente da Câmara, que fez um grande trabalho à frente da Câmara, o filho disputou e teve 25 mil votos aqui em Salvador. Então, é um nome que faz parte de um partido grande, que tem tempo de TV, etc. Logicamente é um nome que tem já atributos para apresentar ao eleitor”, defende.