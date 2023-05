Secretária Ângela Guimarães assume presidência do Cespect

Nesta sexta-feira, 26, a secretária de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães, tomou posse do cargo de presidente do Conselho Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais (Cespect).

O órgão colegiado é composto por 35 membros do poder público e da sociedade civil e será comandado por Ângela até 2024. Na ocasião, a titular da Sepromi agradeceu a confiança e reforçou o compromisso de empreender esforços para enfrentar as barreiras intra e extrainstitucionais que dificultam o avanço das demandas dos diversos grupos representados no Conselho.

“Vamos fortalecer esse espaço fundamental de construção conjunta para superar o desafio, que atravessa a existência da nação brasileira, da sustentabilidade, da valorização, do reconhecimento e da garantia de políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais”, afirmou a presidente.

Na ocasião, também houve a posse de novos conselheiros, apresentação da equipe de gestores da Sepromi e das principais ações em curso e que já fazem parte do planejamento estratégico da pasta.

O Cespect foi instituído em 2021 e tem entre seus objetivos promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais da Bahia.

É composto por representantes dos segmentos indígenas, ciganos, terreiros, marisqueiras e pescadores, fundos e fechos de pasto, geraizeiros, quilombolas e extrativistas.

Além da Sepromi, fazem parte do órgão as secretarias estaduais de Relações Institucionais (Serin), de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades),do Meio Ambiente (Sema), da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), de Cultura (Secult), do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), da Saúde (Sesab), de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), da Educação (SEC), de Desenvolvimento Urbano (Sedur), de Desenvolvimento Rural (SDR), de Políticas para as Mulheres (SPM), de Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento Econômico (SDE), de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).