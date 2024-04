Sem cadeira na CMS, Pastor Isidório faz projeção para o Avante | A TARDE

Após perder uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o Avante se movimenta timidamente para emplacar dois vereadores em outubro. Com o fechamento da janela partidária, a sigla, segundo o deputado federal Pastor Isidório, formou 68 pré-candidaturas.



“Estamos com 68 pré-candidatos, vai ter que, lamentavelmente, apertar porque parece que só são 44 vagas, e esse momento é ruim porque teremos que fazer uma exclusão”, disse o presidente municipal da legenda, nesta segunda-feira, 15.



“Estamos conversando com os demais candidatos para que faça campanha de grupo. […]. Vamos pedir a Deus para fazermos duas ou três [cadeiras]”, completou.



O parlamentar, que acompanha nesta tarde o lançamento do pacote de modernização das escolas, no colégio estadual Professor Rômulo Almeida, minimizou a saída da vereadora Débora Santana do partido, que migrou para o PDT.



“A gente não perdeu. Ninguém perde nada, cada qual vai para o seu espaço e o Avante já montou a chapa”, concluiu.

Única edil da sigla, Débora Santana deixou o Avante para manter o apoio à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), visto que em Salvador, a legenda engloba o arco de alianças do candidato do governo estadual.