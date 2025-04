Senador destina R$ 3 milhões em emenda a estrada onde fica seu hotel

Senador Alexandre Giordano - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O senador Alexandre Giordano (MDB-SP) destinou uma emenda Pix milionária a reforma em uma estrada onde fica seu hotel fazenda, na cidade de Morungaba, a 100 km da capital paulista.

Conforme apuração do Metrópoles, através do portal Transferegov., a indicação de 2024 prevê projeto e execução de paisagismo, com investimento de R$ 3 milhões, na estrada municipal Benedito Olegário Chiavatto. O local é o mesmo onde fica o Hotel Fazenda São Silvano, do senador, com diárias de R$ 1,1 mil a R$ 2,2 mil.

Hotel Fazenda São Silvano | Foto: Divulgação/Site oficial Hotel Fazenda São Silvano

De acordo com Giordano, suas emendas são realizadas após solicitação da prefeitura e que se trata de uma via pública que “beneficia a coletividade”. A administração municipal abriu crédito para aplicação da emenda no dia 27 de dezembro, na gestão do aliado de Giordano e então prefeito Marquinho de Oliveira (PSD), segundo o Diário Oficial.

Ainda segundo o portal, as obras ainda não começaram. Ao ser questionada, a gestão do prefeito atual Luis Fernando (União Brasil), disse que o assunto está em discussão pela atual administração.