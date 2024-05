Senhor do Bonfim pode ganhar título oficial da Capital Baiana do Forró | A TARDE

Conhecida por ter uma das maiores festas de São João do Brasil, a cidade de Senhor do Bonfim, localizada a 385,2 km de Salvador, pode ser oficialmente reconhecida como a Capital Baiana do Forró.

Em Projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo deputado Bobô, ressaltou a tradição do município quando se diz respeito ao grande evento junino.

“Senhor do Bonfim informalmente [já é] reconhecido como a ‘Capital Baiana do Forró’, por suas tradições e cultura. Possui no forró uma das expressões mais marcantes dessa identidade cultural. As festividades exercem profunda relevância na vida dos bonfinenses, representando não apenas uma forma de lazer, mas também um símbolo de identidade e pertencimento”, detalhou o parlamentar, que é natural da região.

O São João na cidade é um costume que começou há pouco mais de um século nas manifestações que sucediam a Trezena de Santo Antônio. No ano passado. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), no ano passado, o Espaço Gonzagão, no município, reuniu aproximadamente 20 mil pessoas para celebrar o evento.