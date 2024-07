Seplan e Fieb discutem papel das ferrovias na logística de transporte

Reunião aconteceu nesta segunda-feira, 15 - Foto: Divulgação | Ascom

O secretário estadual de Planejamento, Cláudio Peixoto, se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos, nesta segunda-feira, 15, na sede da Seplan, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O tema do encontro foi a competitividade da economia baiana, com base na modernização da logística de transporte pela integração das ferrovias com os portos e rodovias.

Segundo o titular da Seplan, a pasta tem dialogado com o setor produtivo e o governo federal para tratar do processo de atualização do planejamento estratégico da secretaria a longo prazo, representado pelo Plano de Desenvolvimento Integrado – Bahia 2035, que está sendo expandido para 2050.

“O aumento da participação das ferrovias no transporte de cargas está entre as principais metas do Novo PAC e dialoga com as diretrizes da Nova Indústria Brasil, que busca equilibrar eficiência na produtividade com investimento em tecnologia e sustentabilidade. A Bahia tem avançado no planejamento com a visão de um sistema multimodal, que seja capaz de atrair investimentos e gerar desenvolvimento, e o diálogo com a Fieb é fundamental nesse processo”, defendeu o secretário.

A parceria entre o setor público e o setor produtivo na defesa dos interesses da Bahia também foi destacada pelo presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, que sinalizou a importância da modernização dos sistemas de transporte e infraestrutura, com foco nas ferrovias. “Discutimos diversos pontos que são convergentes entre o Estado e a Federação das Indústrias, especificamente o sistema ferroviário atual e as perspectivas para que tenhamos um sistema de logística mais eficiente, que possa favorecer o setor industrial e contribuir para a atração de investimentos e para a melhoria da competitividade das empresas que já estão na Bahia”, pontuou o presidente da Fieb.

Entre os projetos discutidos na reunião, destaque para as ferrovias Oeste-Leste (Fiol) e Centro-Atlântica (FCA), bem como a integração dessas com os portos e a malha ferroviária nacional. O encontro contou com a participação do superintendente da Fieb, Vladson Menezes, do superintendente de Planejamento Estratégico da Seplan, Ranieri Muricy, do diretor de Estudos da SEI, Edgar Porto, além dos assessores técnicos Antônio Alberto Valença e Ronald Lobato.