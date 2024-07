Governo quer contratar 25 agentes de desenvolvimento territorial

Contratação será realizada no modelo REDA - Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta quinta-feira, 11, que irá abrir um processo seletivo, no modelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para a contratação de 25 agentes de desenvolvimento territorial pela Secretaria do Planejamento (Seplan). A novidade também inclui entidades que atuarão em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) para fortalecer a política territorial.

O anúncio foi feito durante a segunda plenária do ano realizada peloConselho Estadual de Desenvolvimento Territorial (Cedeter), no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no CAB, com a presença de representantes dos Territórios de Identidade e secretários estaduais.

O presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial, secretário do Planejamento (Seplan), Cláudio Peixoto,destacou que as medidas anunciadas pelo governador reafirmam o compromisso do Estado com a política territorial.

“Durante a reunião, o governador demonstrou de forma inequívoca o seu compromisso com o fortalecimento da política territorial. Nos sentimos honrados com isso, e, portanto, representa um momento de virada de chave para que a gente avance ainda mais nessa gestão transversal das políticas públicas, com foco na territorialidade e na qualificação da participação social”, ressaltou Peixoto.

Já para a coordenadora geral dos Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável (Codeter), Leninha Alves, os compromissos assumidos pelo governador atendem aos pleitos apresentados pelos territórios.

“Temos a necessidade de fortalecer a atuação dos colegiados na base e a sinalização do governador é para que as secretarias se integrem ao trabalho realizado pelos colegiados. Estamos aqui para construir juntos e vamos continuar apoiando os projetos nos territórios", disse.

Os agentes que serão contratados a partir do REDA serão supervisionados pela Coordenação Executiva de Planejamento Territorial e Articulação para Consórcios Públicos da Seplan e atuarão na coordenação das ações estabelecidas no Regimento da Secretaria do Planejamento e na Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia.



O Cedeter é um órgão de caráter consultivo e de assessoramento, vinculado à secretaria, debateu diversas ações programadas pela gestão estadual com foco no desenvolvimento territorial, com destaque para a apresentação de projetos e iniciativas do programa Bahia Mais Inovadora, realizada pelo secretário de Ciência e Tecnologia, André Joazeiro, e dos preparativos para a realização da IV Conferência dos Colegiados Territoriais.

Encontro sobre política territorial | Foto: Reprodução

Bahia Mais Inovadora



Os diversos projetos que integram o programa Bahia Mais Inovadora, elaborado no âmbito do PPA – Plano Plurianual Participativo (2024-2027), foram apresentados pelo secretário de Ciência e Tecnologia, André Joazeiro, que destacou o esforço realizado na gestão estadual para interiorizar o desenvolvimento em parceria com as universidades e a sociedade civil, além dos investimentos disponíveis em editais e fundos para promover a inovação e a popularização da ciência, educação científica, conectividade, agroindústrias e a bioeconomia.

“Nós não vamos reindustrializar a Bahia através da atração de multinacionais que se estabelecem, geralmente, na Região Metropolitana de Salvador, mas através das startups e das universidades, que darão o suporte para o que está acontecendo no interior, com as cooperativas e agroindústrias, que geram empregos, pagam impostos e promovem a transformação social”, defendeu o secretário da Secti.