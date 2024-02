Serviços municipais serão ofertados na plataforma do governo | A TARDE

A plataforma www.ba.gov.br vai passar a incorporar serviços municipais oferecidos pelas prefeituras, em parceria com o Governo do Estado, para garantir mais comodidade e tranquilidade aos cidadãos baianos.

A cidade de Lauro de Freitas será a primeira a participar do projeto piloto de integração com a plataforma estadual, começando com oferta de serviços relacionados ao Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU).

A escolha do município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) para dar início ao processo se deu por já possuir serviços com condições técnicas de servir como piloto para o processo de municipalização do ba.gov.br e por estar entre as cinco cidades com maior acesso à plataforma. Uma reunião com representantes do Estado e a prefeita Moema Gramacho, na terça-feira, 6, marcou o início da parceria.

O ba.gov.br, portal de serviços e relacionamento do cidadão com o Governo da Bahia, substituiu o SAC Digital, em 2023, e passou a concentrar todos os serviços digitais do Governo, notícias e informações.

Criado pela Companhia de Processamento de Dados da Bahia (Prodeb), a plataforma já realizou mais de 17 milhões de atendimentos e conta com cinco milhões de usuários cadastrados, mais de 30% da população baiana. Já são 582 serviços públicos digitais disponíveis no ba.gov.br, que é experiência pioneira no estado, com o objetivo de garantir facilidade e comodidade a todos os cidadãos.



Lançado em novembro do ano passado, o ba.gov.br garante segurança e confiabilidade aos usuários que buscam acesso aos serviços por meio de canais web, mobile (iOS e Android) e WhatsApp.

A prefeita Moema Gramacho ressaltou as facilidades da parceria, tendo a população como principal beneficiada: “é a utilização melhor da tecnologia, a serviço da população, e a oferta de serviços voltados, não só relacionados a tributos, mas com a possibilidade de trabalhar a questão da Educação, da Saúde, da melhoria da gestão administrativa, porque, cada vez que a gente melhora a gestão administrativa, estamos oferecendo melhores serviços à população, de forma mais rápida, mais prática e de melhor qualidade”.



Ainda de acordo com a gestora laurofreitense, o Estado demonstra uma visão estratégica, não só por querer trabalhar com os municípios, mas de utilizar a tecnologia para qualificar o trabalho.

“Agradeço ao governador Jerônimo Rodrigues pelo envio de representantes de várias áreas do Estado. Nós temos que buscar sempre estar o mais próximo possível dos cidadãos, e o município é esse espaço. A partir daí, ofertar os serviços de qualidade, com a rapidez necessária e de forma mais econômica, numa relação de ganha x ganha”, defendeu Moema.