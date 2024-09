Silas Malafaia receberá honraria mais alta da Alba

Silas Malafaia é um pastor protestante, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) concederá a Comenda Dois de Julho, mais alta honraria da Casa, ao pastor Silas Lima Malafaia.

A Comenda será entregue em Sessão Especial na Alba, com data e hora a serem estabelecidas em comum acordo com a Mesa Diretora da Alba.



A proposta foi encaminhada pelo deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) e aprovada no ano de 2023 em discussão única, com o voto contrário do Deputado Hilton Coelho e da Deputada Fabíola Mansur.



A honraria é atribuída a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento político e administrativo estadual e nacional, e a luta em defesa das liberdades do povo da Bahia. Foi criada em 1999 e traz no nome a denominação da data da Independência da Bahia, que ocorreu em 2 de Julho.

Trajetória de Silas

Aos 66 anos, Silas Malafaia é um pastor protestante, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, graduado em psicologia e presidente da editora Central Gospel, além de ser vice-presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil (CIMEB).



Malafaia é bastante conhecido por sua atuação política e dos seus posicionamentos polêmicos, principalmente, contra temas relacionados a homossexualidade e aborto. Ele também é um voraz apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.