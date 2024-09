Candidato à reeleição pelo União Brasil, Bruno Reis será o primeiro entrevistado do A TARDE Eleições - Foto: Arte A TARDE

Candidato à reeleição pelo União Brasil, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, será o primeiro entrevistado do A TARDE Eleições nesta terça-feira, 17, iniciando a série de entrevistas do Portal A TARDE com os candidatos à Prefeitura de algumas das principais cidades do estado.

Nesta primeira semana, a equipe de política do Grupo A TARDE receberá candidatos à Prefeitura de Salvador, com transmissão ao vivo no YouTube e redes sociais de A TARDE, sempre às 19h.

Além de Bruno, serão entrevistados Geraldo Jr. (MDB) na quarta, 18, Kléber Rosa (PSOL) na quinta, 19, e Giovanni Damico (PCB), na sexta, 20.

Com as campanhas se afunilando, os encontros viabilizam a oportunidade de se informar, avaliar mais uma vez com profundidade as propostas dos candidatos, comparar trajetórias e identificar quem realmente está preparado para enfrentar os desafios da sua cidade.

Confira o cronograma das entrevistas com os candidatos de Salvador

Bruno Reis - 17/09

Geraldo Júnior - 18/09

Kleber Rosa - 20/09

Giovanni Damico - 21/09.

Interior

Na semana seguinte, será a vez de A TARDE se debruçar sobre duas das principais cidades da Bahia: Camaçari e Feira de Santana. Dessa vez, os encontros acontecerão mais cedo, às 9h, com transmissão nas principais redes do Grupo A TARDE (Youtube, Instagram e Facebook).

No primeiro momento, serão recebidos os dois principais candidatos na disputa pela Prefeitura de Camaçari; Flávio Matos (União Brasil) na segunda, 23 e Luiz Caetano (PT) na terça, 24.

Em sequência, os postulantes à Prefeitura de Feira de Santana serão os entrevistados da vez: Zé Neto (PT) na quarta-feira, 25, e Zé Ronaldo (União Brasil) na quinta, 26.



O coordenador de política de A TARDE, Fernando Valverde, endossa a importância da realização das entrevistas na reta final de campanha como uma importante ferramenta para o eleitor fundamentar ainda mais a sua escolha sobre o futuro da gestão pública local.



"A TARDE reforça mais uma vez o seu papel como formador de uma consciência política e cidadã, o que tem ainda mais importância em um período eleitoral. Através da nossa ampla cobertura, das entrevistas, que agora se expandirão para algumas das cidades mais importantes do nosso estado, e das pesquisas realizadas em parceria com a AtlasIntel, instituto de grande credibilidade e que logrou de grande sucesso junto ao jornal nas eleições de 2022, buscamos cumprir o nosso dever com o cidadão e com a democracia", pontuou.



