Silvio Almeida dialoga com governador da Bahia sobre ações policiais

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, revelou nesta segunda-feira, 7, que conversou com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre as ações intensivas da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Conforme os dados apurados houve 30 mortes realizadas por militares baianos, no período de uma semana no estado. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

“Estou conversando bastante com o governador da Bahia, com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas. Estão muito empenhados para discutir a solução do problema”, afirmou o ministro.

No último domingo, 6, o ministro acionou a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para apurar os casos que originou as mortes devido as ações intensivas dos agentes de segurança pública do estado. Somente em Salvador, o trabalho dos militares resultou em 10 mortes. Outros casos aconteceram nos municípios de Camaçari e Itatim.

Em conversa com o Portal A TARDE, o secretário de Segurança Pública (SSP-BA) justificou as ações e alegou que "de imediato, toda e qualquer ocorrência, que envolve violência, a gente adota todos os procedimentos e medidas enérgicas para a apuração dos fatos", disse.