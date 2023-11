Silvio Almeida recebe título de cidadão baiano em Alba lotada | A TARDE

Em seu discurso após receber o título de cidadão baiano na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã desta sexta-feira, 20, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse que a homenagem representa um dos momentos mais importantes da sua trajetória e traz uma grande responsabilidade.

“Vou fazer de tudo para honrar esse povo que me acolheu”, discursou Silvio no plenário da Alba, que estava lotado. “Só posso fazer jus a esse título com minhas ações, com minha vida e minha trajetória. Observando cada passo”, continuou Silvio, que é advogado e nasceu em São Paulo.

A proposta que tornou Silvio cidadão baiano veio do deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), que assim como o ex-prefeito e vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), e a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis, teceu inúmeros elogios ao ministro.

Além de quadros políticos baianos, estavam presentes no plenário da Alba integrantes de movimentos negros da Bahia, capoeiristas, poetas e grupos musicais e afoxés da Bahia, a exemplo do Olodum, Ilê Aiyê e Filhas de Gandhy. As agremiações fizeram da sessão solene em homenagem ao ministro um momento especial para o mais novo baiano.

Com discurso voltado ao combate ao racismo, luta pelos direitos humanos e igualdade racial, o ministro foi ovacionado pelos presentes na sessão solene, que teve como slogan “Só Podia Ser Baiano”.