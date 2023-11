Políticos baianos elogiam ministro Silvio Almeida durante homenagem | A TARDE

Durante cerimônia de entrega do título de cidadão baiano ao advogado e ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, na manhã desta sexta-feira, 20, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), três políticos baianos renderam elogios ao homenageado.



Autor da proposta que tornou Silvio cidadão baiano, o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) disse que a partir de agora, por ser filho da Bahia, Silvio se tornou irmão do também advogado Luís Gama, nascido em Salvador no ano de 1830. “Silvio tem se notabilizado no mundo por sua capacidade de explicar a realidade. É um grande professor da realidade nacional, por isso, nós dizemos, só podia ser baiano, né?”, justificou Hilton.

Também advogado, o ex-prefeito, ex-vice-prefeito e vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), falou sobre sua convivência com o ministro. “Silvio Almeida foi meu aluno na Universidade Mackenzie, no terceiro semestre. Saía da sala conversando comigo. Quando a aula terminava, mais ou menos meio-dia, ficávamos até quase uma hora da tarde nos jardins conversando. Hoje, ele é esse protótipo maravilhoso de homem público e intelectual", disse Edvaldo.

Secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) e cotada para ser vice em uma chapa que pode ser encabeçada por Geraldo Júnior (MDB) na eleição para prefeito de Salvador no ano que vem, Fabya Reis disse que a Bahia festeja e dá boas-vindas a Silvio. “É uma alegria, ele que é um amigo particular, mas também alguém que nos inspira na política, que cumpre um papel importante na luta antirracista e na luta por direitos humanos”, afirmou Fabya.