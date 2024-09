Simm oferece mais de 70 vagas para esta sexta; confira

Candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 76 vagas de emprego e estágio para esta sexta-feira, 6, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Leia mais

>> Concursos: Confira 3 dicas do que não fazer durante a preparação

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.



Leia mais

>> IBAMA e ICMBio vão oferecer 810 vagas em novos concursos



VAGAS

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, perfil de vendas, vaga zoneada para moradores do bairro de Cajazeiras e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente de logística de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível possuir conhecimento de mecânica.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável possuir conhecimento financeiro.

Salário: R$2.400,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com higienização hospitalar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de logística (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável residir na Cidade Baixa.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de eletromecânica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter curso técnico de Elétrica ou Eletromecânica, desejável residir em Simões Filho.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Cumim

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da região da Barra.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Dedetizador

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível ter CNH A ou B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Montador de móveis

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, conforme a nova lei trabalhista a forma de contratação será regime MEI.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 45

Assistente de Recursos Humanos (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Recursos Humanos, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia da Produção (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento em pacote Office.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente balconista de farmácia (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para os bairros: Pero Vaz, Liberdade, IAPI, Caixa D'Água, Guarani, Largo do Tanque, Pau Miúdo e Santa Mônica.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Gesseiro dry wall

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível: ter experiência com forro ripado e disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de estoque (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Copeiro de restaurante (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.470,00 + benefícios

Vagas: 1