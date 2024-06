SPM debate capacitação de gênero na Agricultura Familiar

Copirecê tem 54 anos de fundação e envolve quatro mil produtores - Foto: Divulgação | Assessoria

A Secretaria estadual das Mulheres (SPM) realizou um encontro com representantes da Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (Copirecê) e da Rede Agroecologia Povos da Mata, para discutir a inclusão socioprodutiva e a autonomia econômica de homens e mulheres na Agricultura Familiar.

No encontro, a titular da pasta, Elisângela Araújo, se encontrou com a presidente da Copirecê, Zeni Vieira, e com articuladora da Rede de Agroecologia, Paula Ferreira, e avaliaram, a oferta de capacitação profissional.

“É um privilégio receber essas duas mulheres, que desenvolvem um trabalho grandioso junto a milhares de agricultoras e agricultores familiares na Bahia. Aqui, estamos estabelecendo parcerias para fortalecer as nossas políticas públicas e avançarmos na equidade de gênero e qualificar, cada vez mais, a participação da mulher na produção de alimentos”, afirmou Elisangela, nesta sexta-feira, 14.

A Copirecê tem 54 anos de fundação e envolve quatro mil produtores, de 500 famílias na produção de milho não transgênico. Dentre os produtos estão flocão, fubá, creme, canjiquinha, curau e xerém, que são comercializados na Bahia, em vários estados brasileiros e no exterior. Para Zeni Vieira, primeira presidenta da Copirecê, há uma demanda crescente por capacitação das trabalhadoras e dos trabalhadores da Agricultura Familiar.

“Ao falarmos de capacitação com a SPM, estamos focando no empoderamento e na autonomia das mulheres do campo. Ao mesmo tempo, trabalhar questões de gênero é fundamental em um ambiente com predominância masculina”, afirmou.



Já a Rede de Agroecologia Povos da Mata tem 1.200 famílias de agricultoras e agricultores familiares certificadas para a produção de orgânicos, a exemplo de frutas, verduras, hortaliças e grãos, em 22 Territórios de Identidade da Bahia. Também são certificadas 22 Agroindústrias que atuam com processamento. Para Paula Ferreira, a parceria com a SPM é fundamental para a qualidade do trabalho no campo.

“No nosso trabalho, buscamos o equilíbrio das relações entre homens e mulheres do campo. Não se faz agroecologia sem mulheres e o enfretamento ao machismo e todas as formas de violência é fundamental. A SPM é uma parceria nessa construção pela equidade de gênero”, afirmou.