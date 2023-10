STF aprova nome do desembargador baiano José Rotondano para CNJ

O Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador José Rotondano foi aprovado, nesta quinta-feira, 21, por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para se tornar membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O próximo passo do ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral baiano (TRE) é passar pela sabatina no Senado.

O desembargador não precisará se licenciar do cargo, devendo apenas participar das sessões do CNJ.

As inscrições para duas vagas no CNJ foram abertas em agosto deste ano. Formada por 15 conselheiros com mandatos de dois anos, a entidade tem como objetivo aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro e promover transparência administrativa e processual.



Há uma expectativa para que a posse do novo membro do CNJ aconteça no dia 12 de dezembro.