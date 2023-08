Suíca se pronuncia após confusão em reunião do PT de Salvador

O vereador Luiz Carlos Suíca (PT) se pronunciou após o episódio em que bateu-boca com militantes e membros da executiva municipal do PT, na tarde deste sábado, 22. O encontro territoiral que discutiria os rumos do partido visando as eleições de 2024, terminou em confusão.

Segundo Suíca, o episódio aconteceu "no calor das emoções", mas afirmou que foi agredido fisicamente e retribuiu com agressão verbal.

"Fui agredido fisicamente e respondi com agressão verbal. Não foi a melhor maneira, mas foi a forma que encontrei de me blindar e defender o que acredito ser melhor para o meu partido. Nos debates acabei me excedendo. Não sinto culpa nem orgulho disso porque eu debato com unhas e dentes meu partido. Não lutei contra a tirania por acaso. Sou um dos pretos sobreviventes e ninguém vai tentar sujar minha caminhada de luta, principalmente se tratando do partido que ajudei a fundar", afirmou o vereador.

Suíca garantiu ainda que, apesar da confusão formada, o PT terá um candidato nas eleições para a Prefeitura de Salvador.

"O PT terá sim candidatura própria e luto por isso em Salvador. Óbvio que torcia por uma candidatura preta, mas o partido é soberano e eu sempre respeitei decisões e opiniões contrárias. A caminhada é longa e vamos seguir nessa batalha", pontuou o parlamentar.