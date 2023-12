Tâmara Azevedo desiste da prefeitura de Salvador e tentará vaga na CMS | A TARDE

Cedendo vaga para garantir a unidade no PSOL, Tâmara Azevedo decidiu acatar a decisão dos militantes e membros do partido e retirou a sua candidatura à prefeitura de Salvador nesta sexta-feira, 15. O movimento visa apoiar apenas uma candidatura, a do ex-candidato ao governo da Bahia, Kleber Rosa.



O presidente estadual da sigla, Ronaldo Mansur, afirmou que a saída de Tâmara do xadrez eleitoral da capital baiana foi decidida em consenso com a base do partido. Com a saída do páreo ao Palácio Thomé de Souza, a ex-candidata ao Senado tentará uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

“A companheira fez algumas conversas com a base e eles acharam melhor a retirada do seu nome para a prefeitura de Salvador e se colocar como vereadora para ajudar o partido na Casa”, disse ao portal A TARDE.

Na CMS, o PSOL conta com apenas uma vereadora, a líder de oposição, Laina Crisóstomo, que faz parte do mandato coletivo “Pretas por Salvador”. Segundo Ronaldo, a meta da legenda é ter, ao menos, três vereadores eleitos, além da manutenção da vaga das “Pretas por Salvador”.

Nesse sentido, Tâmara frisou que os socialistas desejam “dobrar nossas cadeiras na Câmara”. “Após ouvir a nossa base, buscamos traçar uma estratégia de fortalecimento do partido. Acreditamos que meu nome como candidata a vereadora fortalece a nossa chapa”, declarou.

Seguindo a mesma linha que a cientista social, o deputado estadual Hilton Coelho também deve retirar o seu nome para a prefeitura da capital baiana, segundo revelou o presidente estadual da sigla, Ronaldo Mansur.

Ainda não há data para definição oficial do nome de Kleber Rosa como candidato ao Palácio Thomé de Souza, em 2024.