Tiago Correia alerta para denúncia sobre licitação dos ferry-boats | A TARDE

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB) alertou, nesta segunda-feira, 1º, para um imbróglio que estaria ocorrendo no processo licitatório de compra de embarcações novas para o sistema ferry-boat, que faz a travessia entre Salvador e a ilha de Itaparica.

Durante fala no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Correia lembrou a edição de hoje da coluna O Carrasco, do Grupo A TARDE, e leu a nota que abordava o problema na licitação, que deve adquirir pelo menos dois novos ferry-boats para o sistema.

“É preciso talvez que até o Ministério Público acompanhe essa denúncia, hoje veiculada no jornal A TARDE, na coluna O Carrasco, que mostra que essa travessia do ferry-boat, que é uma novela maior do que a da ViaBahia, também tende a se perpetuar”, apontou Correia.

Na coluna desta segunda, lida por Correia no púlpito do plenário, O Carrasco usou de uma analogia com a Páscoa e com os tradicionais chocolates da data para alertar sobre a questão.

“No espírito da Páscoa, o leitor saiu para comprar uma caixa com 20 bombons, que custa R$ 10. O vendedor, metido a esperto, porém, tentou empurrar duas caixas de 10 bombons, mas que custam R$ 8 cada. Péssimo negócio para o leitor, não? Pois é exatamente o que os espertalhões que tentam melar a licitação de compra do sistema ferry-boat estão planejando fazer, segundo pessoas que acompanham a disputa. Apoiados (por motivos nebulosos) por gente graúda, mas sem ter a caixa de 20 bombons para vender, eles querem mudar as regras do certame para conseguir vender duas caixas de 10 — e fazer a população pagar mais por isso. Tem cabimento?”, criticou.





Reprodução | TV Alba