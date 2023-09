Trindade diz que médico o fez desistir da eleição: "2026 é logo ali"

Minutos após a informação de que Trindade desistiu de disputar a eleição para prefeito de Salvador em 2024, veiculada pela Folha de S. Paulo no início da tarde desta sexta-feira, 1º, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) falou com exclusividade ao Portal A TARDE e justificou sua decisão.

"O médico da equipe pediu que eu me preservasse, principalmente nesses seis primeiros meses. Então, eu só poderia começar a fazer uma campanha mais intensa em meados do ano que vem", afirmou Trindade, que citou a cirurgia cardíaca na última semana e alegou que a decisão nada teve a ver com qualquer articulação política. "Eu acabei de colocar três stents, estou com a saúde maravilhosa, mas tenho que tomar alguns cuidados, como evitar aglomerações e subidas", continuou.

Trindade não descarta, em um futuro breve, disputar eleições. "2026 é logo ali", disse sorrindo. "Em função disso [da questão de saúde], eu preferi abdicar [da pré-candidatura a prefeito de Salvador] e tratar da minha saúde. Isso não vai me impedir de forma nenhuma de continuar no grupo, ajudando o Jerônimo com o candidato [a prefeito] que será definido, para que a gente possa representar esse projeto político vitorioso na Bahia nesses últimos 16 anos e meio", concluiu.