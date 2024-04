Unha e carne? Prefeito de Feira recebe visita de Flávio Bolsonaro | A TARDE

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), recebeu a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL), neste sábado (30), em uma casa na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, onde ele foi curtir o feriadão da Semana Santa.

Leia mais

>> Governo Federal se articula para criar cota para mulheres em estatais

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem amigos na Bahia e costuma visitar o litoral do estado. Já Colbert, planeja seu futuro partidário, já que pode deixar o MDB, que deve apoiar a candidatura do deputado federal Zé Neto (PT), na Princesa do Sertão.