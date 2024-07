União Brasil monta operação para campanha de Elmar

Elmar é um dos postulantes a presidente da Câmara - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O União Brasil prepara uma operação para a campanha do baiano Elmar Nascimento, candidato a presidente da Câmara dos Deputados. A informação é do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Segundo a publicação, tanto Elmar, quanto Davi Alcolumbre, que disputará o comando do Senado, terão toda uma uma estrutura de apoio do partido. Entre as estratégias, está o aluguel de dois jatinhos para que os candidatos possam viajar pelo país em busca de votos dos deputados e senadores.

>> Bahia pode voltar a presidir Câmara dos Deputados após 30 anos

>> Dificuldade? Jerônimo abre o jogo sobre Elmar no comando da Câmara

Os dois ainda terão uma empresa de assessoria disponível para ajudar nas respectivas campanhas.



Elmar Nascimento tem o também baiano Antônio Brito (PSD) como principal oponente na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. A eleição, entretanto, acontecerá apenas em fevereiro de 2025, quando encerra a passagem de Arthur Lira (PP) como presidente da Casa.