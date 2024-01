Valmir Assunção defende escolha governista para prefeitura de Salvador | A TARDE

O deputado Valmir Assunção (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, em entrevista concedida direto da tradicional Lavagem do Bonfim, que quem está em sintonia com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai apoiar o candidato do governo nas eleições de Salvador. Ele destacou o posicionamento do Movimento Sem Terra e afastou a possibilidade de desentendimentos antes das eleições para a prefeitura de Salvador.

"Essas arestas serão diluídas no processo, normal. Não tem crise, não tem problema nenhum. Eu tenho dito que está recente a decisão e esse processo, os problemas que tiverem, vão diluir". Valmir Assunção pontuou também que o candidato do governo fará uma grande disputa com Bruno Reis (União).

Questionado sobre a possibilidade da secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia, Fábya Reis, ser escolhida como vice na chapa do governo, Valmir Assunção destacou a capacidade da colega, mas disse que aguarda uma articulação de Jerônimo Rodrigues junto com o conselho político para que a melhor decisão fosse tomada.

"Sobre Fábya, que é a secretária de assistência social do governo da Bahia, eu digo para as pessoas sempre que é uma militante do PT de muita capacidade, muito coerente e faz um trabalho fundamental no governo do estado. Para ela e para a chapa majoritária depende do governador, é o que o governador tomar a decisão. Jerônimo tem todas as condições de tomar a decisão junto com o conselho político", destacou.

Para Valmir Assunção, a eleição para a prefeitura de Salvador é importante para entrar em sintonia com o governo federal e estadual. Ele pontuou que isso poderá representar melhores oportunidades para a população.

"Nós queremos governar Salvador para a gente ter o governo federal, que é o presidente Lula, o governo estadual que é Jerônimo e ao mesmo tempo ter o governo municipal, esses três em sintonia para cada vez mais criar oportunidade para o nosso povo, esse é o esforço que nós estamos fazendo", finalizou.