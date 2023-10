"Vamos aguardar que cada vereador estude", diz Muniz sobre LOA | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB) afirmou, nesta terça-feira, 3, que o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2024 ainda não tem data para ser votado em plenário pelos vereadores. Conforme Muniz, a proposta seguirá para análise das bancadas de governo e oposição nas próximas semanas. A LOA, de autoria do Executivo municipal, foi encaminhada à Casa na última segunda, 2.

“Primeiro, é o projeto que nós temos que votar, é a primeira coisa. Agora vamos analisar o projeto e vamos dar tempo para a bancada de oposição, bancada de governo, para ver quais emendas que nós vamos poder colocar para beneficiar o projeto e beneficiar o povo de Salvador”, iniciou.



"Vamos aguardar que cada vereador estude e possa fazer as emendas necessárias, depois da discussão entre todas as bancadas, nós decidimos quando vamos votar", acrescentou Muniz.

O chefe do Legislativo convocou uma reunião entre os líderes da bancada para discutir a proposta na próxima segunda-feira, 9. Na abertura da sessão ordinária de segunda, o vereador Leandro Guerrilha (PP) fez a leitura do projeto no Plenário Cosme de Farias.

Questionado sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), prevista para chegar à CMS em dezembro, Muniz frisou que ainda não há conversas entre os Poderes Legislativo e Executivo sobre o tema, e, pontuou que outras pautas devem ser apreciadas pelos parlamentares com prioridade.

"Não. Na realidade, eu acho que é um projeto mais pra frente. Eu acho que nós temos que ter alguns projetos importantes também que será enviado pra Câmara, como resolvermos o problema e solucionarmos de vez o problema do transporte público de Salvador", contou o presidente da CMS, que disse que a pauta dos transportes já está sendo debatida com o prefeito Bruno Reis (União Brasil).