"Vamos sair vitoriosos", diz Paulo Rangel sobre votação do TCM | A TARDE

Um dos dois candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o deputado estadual Paulo Rangel (PT) disse estar confiante, minutos antes do começo da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã desta terça-feira, 5.



"Acredito muito que nós construímos um processo e que vamos sair vitoriosos", afirmou o parlamentar, que teve 38 assinaturas de apoio, mais do que o dobro da quantidade de assinaturas do seu concorrente, o ex-presidente da Alba, Marcelo Nilo, com 18. "Espero me sair bem na sabatina", continuou.

Rangel elogiou seu partido, o PT, e espera apoio dos seus correligionários na votação, que acontecerá no plenário da Casa Legislativa na tarde desta terça, 5. "Eu gostaria muito de contar com o voto de meus companheiros de caminhada e de luta", disse.

"São pessoas que eu tenho o orgulho e tive a honra de por mais de 47 anos militar juntos. Estou no movimento desde os 15 anos de idade. É um partido que eu respeito e espero contar com o voto deles", conclui.

Sobre as expectativas gerais da sabatina, Rangel disse nunca ter imaginado disputar o cargo.



“Estou aqui nesse momento vivendo uma situação que eu considero até surpreendente, eu nunca pretendi ser conselheiro do Tribunal de Contas, fosse ele dos municípios, do Estado e se fosse deputado federal, como inclusive tive a honra e o orgulho por pouco tempo de ocupar uma cadeira naquele parlamento, acho que nunca teria me passado pela cabeça”, disse, antes de iniciar o debate.