Vereador apresenta projeto para circulação de bicicletas no metrô

O vereador André Fraga (PV) protocolou uma petição com o pedido para ampliação dos horários disponíveis para passageiros embarcarem utilizando bicicletas no metrô de Salvador. A campanha propõe que o embarque seja permitido das 9h às 16h e das 19h às 22h em dias úteis, além de ficar disponível durante todo o horário de funcionamento em fins de semana e feriados. A petição pode ser assinada através do link bit.ly/bike-no-metro até 24 de setembro.

Atualmente, o embarque de bicicletas no modal só é permitido a partir das 20h em dias úteis e a partir das 14h aos sábados, domingos e feriados. “Em um modelo de cidade mais sustentável, a bicicleta precisa ser priorizada e não restrita aos períodos de menor circulação de passageiros no metrô. Por isso, vamos lutar para que haja uma maior integração entre esses dois modos de transporte", salientou o vereador.



A proposta se inspira em práticas adotadas em outras cidades do Brasil e do mundo, incluindo Amsterdã, Londres, Madrid, São Paulo e Porto Alegre. Este último já permite o embarque com bicicletas em dias úteis, nos horários propostos para Salvador.



“A bicicleta é um meio de transporte não poluente, promove um estilo de vida ativo, combate o sedentarismo, melhora a saúde física e mental, além de reduzir congestionamentos. Mas para investir nesse modal, precisamos de um esforço conjunto e queremos que a CCR Metrô Bahia se engaje na causa”, pontuou Fraga, que também preside a Comissão de Emergência Climática e Inovação para Sustentabilidade.

O parlamentar também é autor de outros projetos, incluindo a Indicação 201/2022, que solicita a construção de uma pista olímpica de BMX (bicicross) em Salvador, e os projetos 71/2021 e 72/2021, que sugerem a criação de um Cadastro Estadual de Bicicletas e a inclusão do campo “Roubo ou Furto de Bicicleta” no registro de ocorrências da Polícia Civil, respectivamente.