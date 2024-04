Vereador Luiz Carlos não descarta vice de Bruno Reis: "Uma honra" | A TARDE

Se nada mudar, a vaga de vice na chapa encabeçada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), deve ficar com Ana Paula Matos (PDT), atual detentora do posto. O Republicanos, hoje principal aliado do Palácio Thomé de Souza, é uma das siglas interessadas no espaço na majoritária. Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o vereador Luiz Carlos reforçou a pretensão do partido e não descartou ter o próprio nome indicado.

O presidente do partido na capital afirmou que é pré-candidato à reeleição na Câmara Municipal, mas pontuou que seria uma 'honra', caso fosse escolhido para a missão.

"Eu enxergo espaço (para o Republicanos na vice). Primeiro que nós crescemos, saímos de três para cinco vereadores [...] A gente recebeu dois vereadores com mandato e vários com potencial de chegar nessa eleição. É a segunda maior bancada da Casa. Então, a gente vai fazer de cinco a seis vereadores, ampliar, somos um partido sólido, temos três federais, três estaduais. Estamos na estrada há 18 anos e 12 anos nesse projeto exitoso [...] É um partido que tem uma musculatura para isso", defendeu Luiz Carlos, que continuou.

"Está na hora do partido ter uma ampliação de espaço. A vice, apesar de ser vice, é um cargo simbólico, tem um simbolismo muito grande para qualquer partido, principalmente em Salvador. O partido está aí, não houve essa discussão ainda, a vice tem um prazo maior", completou o vereador.

O vereador, que deixou recentemente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, ainda teceu elogios ao prefeito Bruno Reis, a quem se referiu como um gestor com "energia, corage e sensibilidade".

"Eu digo que sou pré-candidato a vereador, mas seria uma honra estar ao lado de Bruno Reis. Um jovem com energia, coragem, com a sensibilidade que ele tem e com a capacidade de fazer gestão, certamente não seria uma honra somente para Luiz Carlos, mas para qualquer agente público que esteja querendo contribuir com a cidade. Bruno tem uma qualidade importante que é a humildade. Humildade se mede na capacidade de ouvir e mudar de direção. Ele muitas vezes acata as sugestões. Seria uma alegria ter o nome indicado pelo partido, sinônimo de confiança. Defendo que o partido tenha a indicação, mas não defendo meu nome. Me colocaria à disposição como soldado", afirmou.