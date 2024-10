Vereador pega 20 anos de prisão por matar eleitor que foi cobrar promessas

Zé Lambão e André Luiz se desentenderam em um bar na zona rural do município - Foto: Divulgação

O vereador de Campo Formoso, José Alberto de Carvalho Pereira, conhecido como Zé Lambão, foi condenado a 20 anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio, conforme indicou a sentença proferida nesta quinta-feira,26, durante julgamento no Tribunal do Júri, realizado em Salvador.



O ex-presidente da Câmara Municipal do município foi sentenciado por matar André Luiz de Oliveira Coelho. A condenação foi por homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ainda cabe recurso da decisão.

O crime ocorreu no dia 7 de novembro de 2016, após uma discussão entre o vereador e a vítima sobre promessas de campanha não cumpridas, incluindo o abastecimento de água potável no distrito de Poços. Na ocasião do crime, o vereador foi preso em flagrante.

Segundo detalhou a acusação do MP, Zé Lambão e André Luiz se desentenderam em um bar na zona rural do município. Após ser cobrado, o edil começou a discutir com a vítima, foi em casa, buscou uma pistola Taurus PT.40 e voltou para o bar. No local, houve uma nova briga e o vereador atirou oito vezes contra André, que morreu no local.

O julgamento, inicialmente marcado para Campo Formoso, foi transferido para Salvador. De acordo com o promotor, o crime gerou grande repercussão, colocando em evidência o poder político do acusado na cidade.

Outros casos

Em 2020, o ex-político protagonizou outra polêmica, desta vez envolvendo sua filha, que alegou que teria sido agredida pelo pai após uma discussão.

No vídeo, onde apareceu chorando e com marcas roxas de ferimentos nos olhos, pescoço, mãos e braços, ela relatou que estava numa roça em companhia da família quando se chateou com um comentário do pai e logo em seguida ele teria batido nela.

“Eu comecei a chorar e pedi a minha amiga para me buscar. Pedi para minha madrasta para me deixar na cidade do lado e ele se estressou porque eu estava chorando e fez isso comigo”, narrou. Diante da insistência dela em ir embora, o pai a puxou pelo pescoço e fechou-se num quarto com ela, dando-lhe socos. Ela solicitou medida protetiva contra o pai.

Ainda segundo a filha, José Pereira já tem histórico de agressividade e por muitos anos ela presenciou o pai batendo na mãe.“Eu esperava, né? Porque eu vivi 18 anos vendo ele fazer isso com minha mãe a vida inteira. Ele é um monstro, um lixo, e hoje aconteceu comigo. Eu decidi não me calar”, desabafou.