Vereadores licenciados retornam à Câmara de Salvador | A TARDE

Os vereadores licenciados Luiz Carlos (Republicanos) e Marcelle Moraes (União) retornaram à Câmara Municipal de Salvador (CMS) depois de passar um tempo como secretários na Prefeitura. Na semana passada, as mudanças foram oficializadas pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A sessão ordinária do Legislativo Municipal de Salvador, na segunda-feira, 8, marcou o retorno dos edis à Casa. Os trabalhos foram conduzidos pelo vereador Isnard Araújo (PL).

Conforme o vereador Luiz Carlos, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), foi um desafio muito grande comandar uma pasta fundamental para o crescimento da cidade. Ele frisou que, em mais de três anos à frente da secretaria, foram realizadas importantes obras que melhoraram Salvador. “Retorno à esta Casa com a certeza do dever cumprido”, afirmou.

Com o retorno dos titulares, deixam a Câmara os suplentes de vereador Alberto Braga (Republicanos) e Orlando Palhinha (União). A vereadora Marcelle Moraes comandou a pasta de Sustentabilidade e Resiliência.

O retorno dos titulares foi por conta do fim do prazo de desincompatibilização de cargos públicos para a disputa das eleições municipais deste ano, uma exigência da Justiça Eleitoral. O prazo encerrou no último sábado, 6.