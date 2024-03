Vice-prefeito de Entre Rios anuncia pré-candidatura à prefeitura | A TARDE

O vice-prefeito de Entre Rios, Joaquim Mascarenhas, anunciou a pré-candidatura para disputar a prefeitura do município, localizado a cerca de 142 km de Salvador, nas eleições deste ano. A informação foi confirmada pelo portal A TARDE, na noite deste domingo, 3.

Em conversa com o portal, Mascarenhas detalhou que ainda não possui um nome para concorrer ao seu lado como vice.

Na última quarta, 28, o vice-prefeito esteve em Alagoinhas junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e sua comitiva. Entre os assuntos debatidos no encontro, foi o lançamento da sua pré-candidatura para as eleições.

"Já lancei minha pré-candidatura. Vou sair sim. Me afastei bastante tempo da gestão. As coisas não estão caminhando como eu acredito. Torço para que dê certo, mas vim acompanhando as coisas de perto e não estavam andando como eu acredito", afirmou Joaquim.

Eleito como vice pelo PP, Mascarenhas adiantou ao A TARDE que ainda deve alinhar em qual partido vai se associar para seguir na campanha, analisando a possibilidade de migrar para o Avante. “Ainda definiremos nesta semana.”

Joaquim tomou posse do cargo de vice em 2021, ao lado do atuar gestor da cidade Manoelito Argolo Junior.