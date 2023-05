Vídeo: Angelo Coronel Filho repudia ataque a prefeitas baianas

O deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD), saiu em defesa das prefeitas de Ibirataia, Ana Cléia (PSD), e de Macarani, Selma Souto (PSD), após as duas serem destratadas pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, durante a assembleia da entidade nesta terça-feira, 30, em Brasília.

O parlamentar baiano, ao Portal A TARDE, repudiou as falas de Ziulkoski e ressaltou as qualidades das duas mandatárias de municípios baianos.

“Isso não se faz com nenhuma mulher. A mulher tem que estar onde ela quiser e fazer o que ela quiser, porque toda mulher tem que ser tratada como nós homens. Todos nós temos os mesmos direitos, as mesmas liberdades de ir e vir. Então, venho aqui, me solidarizar com as minhas prefeitas, as minhas amigas que podem contar com Angelo Coronel Filho, que estarei ao lado de vocês, brigando pela causa de vocês, brigando pelo municipalismo, porque é assim que vocês trabalham, sempre visando o município”, destacou.

O Caso



Prefeitos foram convocados pela CNM para uma mobilização em Brasília sobre diversas pautas municipalistas, incluindo a PEC da desoneração do INSS, o piso salarial da Enfermagem e dos Professores. Durante a reunião, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, afirmou que os prefeitos não se mostravam interessados em mobilizações anteriores. A prefeita Ana Cléia e outras prefeitas discordaram dessa afirmação e declararam seu interesse.

O presidente se irritou e abriu uma votação, na qual Ana Cléia e a prefeita Selma Souto (PSD), prefeita de Macarani, se ofereceram para participar da mobilização. O presidente da CNM pediu ao prefeito Quinho Tigre, presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), que "segurasse o povo baiano". A prefeita Ana Cleia manifestou sua revolta com o tratamento desrespeitoso recebido.