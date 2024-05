Vídeo: Vereadores se agridem após votação de projeto na Bahia | A TARDE

Três vereadores do município de Pindobaçu, na Bahia, chegaram às vias de fato após a tentativa de votação do projeto de lei que proíbe a queima de fogos de artifício com estampido sonoro na cidade.



A agressão física foi protagonizada pelos edis Eugênio Geninho (MDB), autor da proposição, Galeguinho (União Brasil) e Henrique (PP). A troca de socos entre os parlamentares precisou ser contida pelos Guardas Civis.

O emedebista, de acordo com informações do Blog do Netto, alega ter sido agredido pelos dois colegas de parlamento, que são contra a matéria.

Veja:

Reprodução / Instagram