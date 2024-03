Wagner defende renovação do PT: “É preciso que a moçada assuma” | A TARDE

No evento baiano de comemoração dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado na tarde desta quarta-feira, 14, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o senador Jaques Wagner (PT-BA) defendeu a renovação dos quadros da legenda para que os ideais petistas sejam eternos.

“Com a graça de Deus, ajudei a eleger um governador que é bem mais novo do que eu. O governador Jerônimo é cercado de secretários mais jovens do que eu. E, para mim, isso é empolgação. Ninguém é eterno. Eu não sou, Lula não é, ninguém é. Mas a ideia do partido deve ser eterna, espero eu. Para isso, é preciso formar quadros novos, renovar”, argumentou o senador.

Wagner lembrou do imbróglio político no partido em 2022, quando ele anunciou que não seria candidato ao governo da Bahia. Na época, o senador afirmou que o grupo governista deveria apostar em um nome novo, e não lançar um ex-governador como ele. A decisão provocou muitas críticas de aliados, que só foram aplacadas com o sucesso da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT).

“Eu tento dar o exemplo. Todos aqui sabem o tanto que eu paguei para dizer que não era candidato em 2022. Queriam me matar, achavam que eu estava entregando do outro lado, inclusive dentro do PT. Até Jerônimo virar [a eleição]. Agora, nós temos um governador mais novo do que eu. Isso é um esforço, uma determinação”, disse o cacique petista.

O comentário de Wagner está de acordo com o do presidente estadual do PT, Éden Valadares, que disse nesta quarta que a legenda ainda precisa renovar suas bancadas na Câmara dos Deputados e na Alba.

“Nós estamos formando o futuro. Eu estou com 73. Deus queira que eu viva igual a minha mãe, mais 23 anos até os 96. Mas provavelmente, depois de uma certa idade, eu não vou ter mais pique nem de fazer o que eu ainda faço. É preciso que a moçada assuma. E nós, da terceira idade, precisamos não ter medo de sair da frente”, concluiu o senador.

Conforme apuração do portal A TARDE ainda em agosto de 2023, a ideia de renovação não é apenas um discurso de Wagner. O senador petista está mobilizando alguns pupilos — como o seu assessor Lucas Reis (PT) e o chefe de gabinete do governador Jerônimo, Adolpho Loyola (PT) — para lançarem candidaturas em 2026.