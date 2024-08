Werner defende segurança pública da Bahia e investimento em tecnologia

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou na manhã desta segunda-feira, 22, medidas de ampliação do efetivo das forças de segurança do estado, por meio de chamamento de candidatos de concursos já realizados e novos processos seletivos.

O secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, esteve presente na cerimônia e falou com a equipe do Portal A TARDE sobre o ranking que coloca a Bahia como o segundo estado brasileiro com maior número de homicídios.

“Gosto de destacar alguns números, por exemplo, a implementação da câmera de reconhecimento facial, as mais de 1.700 presas sem um disparo sequer. Assim como a busca por lideranças criminosas. Somente neste ano foram 56 (lideranças) alcançadas e desde o início da nossa gestão foram mais de 100, e isso demonstra o trabalho da inteligência da Polícia Civil. As facções têm sido responsáveis pela violência em nosso estado e a gente tem feito o enfrentamento”, disse.

Ainda segundo Marcelo Werner, o governo do estado tem investido na segurança pública para que a Bahia continue diminuindo os números relacionados à criminalidade.

“Nenhum policial sai às ruas para fazer o enfrentamento. Sai para servir e proteger. O número de viaturas e policiais alvejados em suas missões diárias têm sido alto e mostra o animus de ataque às forças de segurança. A gente tem investido nisso, compramos viaturas semiblindadas, compramos armamentos e temos investidos em tecnologia e capacidade continuada. Um trabalho que vem sendo realizado e que já vem apresentando resultados. A segurança não é só polícia, existem outras ações para fortalecer. Estamos diminuindo os números criminais e vamos continuar”, defendeu.