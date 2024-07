Marcelo Werner garante que ações policiais seguem no Curuzu

Bope foi acionado para ação no Curuzu - Foto: Divulgação / SSP-BA

A região do Curuzu, na Liberdade, em Salvador, vive uma onda de insegurança desde o último fiinal de semana, quando tiroteios assustaram moradores. Nesta quarta-feira, 17, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, garantiu que as ações policiais vão seguir no bairro por tempo indeterminado.

"A gente permance acompanhando aquela região, sem prazo para terminar, até que a gente alcance os responsáveis por essa violência devido as disputas entre as facções", disse Marcelo Werner durante a apresentação do balanço da segurança no estado no 1º semetre.

Na última segunda-feira, 15, uma granada foi recolhida por policiais em frente a um posto de saúde na rua Direta do Curuzu, no bairro da Liberdade. Policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) isolaram a área e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para recolher o artefato.