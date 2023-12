Zé Ronaldo volta a falar sobre eleições de 2022 e se emociona | A TARDE

O ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo (União) acabou se emocionando ao falar sobre a situação envolvendo a candidatura na chapa de ACM Neto na disputa ao governo do estado nas eleições de 2022. Durante a entrevista, na manhã desta quinta-feira, 21, o feirense disse que a ocasião foi bem difícil, mas que já superou. “Não foi fácil não.”

“Se eu disser, como já disse antes que lá atrás, que quando ocorreu o fato não me deixou contrariado é mentira, eu fiquei contrariado, isso eu tornei público quando ocorreu. Porque eu esperava ser candidato, mas eu esperava com muita força, dentro de mim eu acreditava, eu diria que eu acreditava com todas as letras maiúsculas, então quando ocorreu eu tomei um choque”, declarou no programa Bom Dia Feira da Princesa FM.

Emocionado, o ex-gestor disse que a situação para ele “foi muito duro”. “Eu não posso esconder isso, mas eu superei”.

Sobre sua relação atual com Neto, José disse que apesar de tudo o respeito continua. “Hoje quando a gente se encontra, a gente se cumprimenta, se respeita, nos tratamos com muito respeito e firmeza. E foi mais uma lição de vida para mim.”

Na corrida eleitoral do ano passado, Zé Ronaldo era um dos principais nomes cotados para correncer a vaga de vice-governador da Bahia ao lado de ACM, mas acabou sendo substituido por Ana Coelho (Republicanos).