Baiano assume principal secretaria do Ministério da Igualdade Racial | A TARDE

Ativista do movimento negro baiano, Yuri Silva, é o novo secretário do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), a principal secretaria do Ministério da Igualdade Racial. O novo gestor federal tem o compromisso de fortalecer a organização e a articulação para implementação de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades raciais no Brasil.



“Sem dúvidas se trata de um orgulho para nossa Bahia. Yuri Silva é coordenador do Coletivo de Entidades Negras, é pesquisador de orçamento e ex-coordenador de Direitos Humanos do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE). Agora assume a tarefa de garantir à população negra, quilombolas, povos de terreiros, comunidades tradicionais de matriz africana e povos ciganos a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância”, festejou o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA).

Yuri Silva estava à frente da diretoria de Políticas de Combate e Superação do Racismo da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, também no Ministério da Igualdade Racial. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira, 23, no Diário Oficial da União.

Publicações relacionadas