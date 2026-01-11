Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Baiano pode travar escolha do futuro ministro da Segurança Pública

Diretor-geral da PF está entre os cotados a novo cargo

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/01/2026 - 9:27 h
Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, está cotado para assumir futuro Ministério da Segurança Pública
A saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça abriu a possibilidade do governo Lula (PT) desmembrar a pasta em duas, recriando o Ministério da Segurança Pública, que deve ocorrer em um eventual governo Lula 4, a partir de 2027.

Sobre a Justiça, Lula nomeou, de forma interina, Manoel Carlos de Almeida Neto, que já foi secretário-executivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e secretário-geral do Supremo Tribunal Federal. Ele deve ficar no cargo até o presidente tomar a decisão definitiva.

Quem pode assumir a Justiça?

Entre os cotados para assumir o comando da pasta está o baiano Wellington César Lima e Silva, jurista que tem bom trânsito com o presidente e com a ala baiana do governo, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Ele ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Na gestão Lula 3, ele foi secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, um cargo chave do Palácio do Planalto e que costuma despachar diretamente com o presidente da República.

O atual ministro da Educação, Camilo Santana, também é cotado para a vaga.

Mas, e o novo ministério?

Caso venha de fato a recriar o Ministério da Segurança Pública, um dos nomes que mais surgem com força é o do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

De acordo com a CNN Brasil, secretários do ministério ouvidos sob reserva dizem que o nome dele é o que está sendo discutido e aprovado, por conta da atuação da PF no combate ao crime organizado no ano passado e pela sua proximidade com o presidente Lula.

Outro quesito é que a segurança pública será uma das principais bandeiras de Lula neste ano eleitoral de campanha à reeleição e uma pasta dedicada ao tema mostraria esforço no combate à criminalidade.

Quem pode "melar" a escolha

No entanto, uma ala do PT vê com resistência a escolha do diretor-geral da PF. E o principal "líder" do veto seria, de acordo com a Veja, o ministro Rui Costa.

