Baiano pode travar escolha do futuro ministro da Segurança Pública
Diretor-geral da PF está entre os cotados a novo cargo
Por Yuri Abreu
A saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça abriu a possibilidade do governo Lula (PT) desmembrar a pasta em duas, recriando o Ministério da Segurança Pública, que deve ocorrer em um eventual governo Lula 4, a partir de 2027.
Sobre a Justiça, Lula nomeou, de forma interina, Manoel Carlos de Almeida Neto, que já foi secretário-executivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e secretário-geral do Supremo Tribunal Federal. Ele deve ficar no cargo até o presidente tomar a decisão definitiva.
Quem pode assumir a Justiça?
Entre os cotados para assumir o comando da pasta está o baiano Wellington César Lima e Silva, jurista que tem bom trânsito com o presidente e com a ala baiana do governo, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Ele ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Na gestão Lula 3, ele foi secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, um cargo chave do Palácio do Planalto e que costuma despachar diretamente com o presidente da República.
O atual ministro da Educação, Camilo Santana, também é cotado para a vaga.
Mas, e o novo ministério?
Caso venha de fato a recriar o Ministério da Segurança Pública, um dos nomes que mais surgem com força é o do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.
De acordo com a CNN Brasil, secretários do ministério ouvidos sob reserva dizem que o nome dele é o que está sendo discutido e aprovado, por conta da atuação da PF no combate ao crime organizado no ano passado e pela sua proximidade com o presidente Lula.
Outro quesito é que a segurança pública será uma das principais bandeiras de Lula neste ano eleitoral de campanha à reeleição e uma pasta dedicada ao tema mostraria esforço no combate à criminalidade.
Quem pode "melar" a escolha
No entanto, uma ala do PT vê com resistência a escolha do diretor-geral da PF. E o principal "líder" do veto seria, de acordo com a Veja, o ministro Rui Costa.
