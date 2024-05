Bancada baiana no Senado vota a favor de seguro para veículos | A TARDE

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, 8, o retorno do seguro obrigatório de veículos, conhecido anteriormente como DPVAT, com 41 votos favoráveis. A bancada baiana, formada pelos senadores Otto Alencar (PSD), Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD), também votou a favor do SPVAT.

>> Senado aprova retorno do seguro obrigatório para veículos

Nas redes sociais, o líder do governo Lula (PT) no Senado, Jaques Wagner (PT), ressaltou a importância da volta do seguro, que foi extinto durante a passagem de Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Planalto.

"Esse seguro tem a importante função de compensar as consequências negativas causadas pelos acidentes no trânsito, principalmente quando os envolvidos são pessoas de baixa renda que não têm como arcar com os prejuízos", escreveu o petista.

Publicações relacionadas